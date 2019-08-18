Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor

İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyorİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.

18.08.2019 16:39
İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor
İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Tırazlı'daki hem de Urla Yağcılar'da çıkan orman yangınlarını helikopterle denetliyor.
İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor

Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:01   'Gece Kartalları' 4,8 milyon avroluk soygunun firarisini İstanbul'da yakaladı
17:57   Gölette erkek cesedi bulundu
17:53   İstanbul'da geniş kapsamlı narkotik operasyonu: 11 gözaltı
17:50   Taksim Talimhane'de meydan kavgası kamerada
17:45   Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü
17:43   21 yaşındaki asansör servis elemanının son nöbeti
17:40   Taksim Talimhane'de meydan kavgası kamerada