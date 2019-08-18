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İzmir Karabağlar'daki orman yangını sürüyor

İzmir Karabağlar'daki orman yangını sürüyorİZMİR - İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.

18.08.2019 17:08
İzmir Karabağlar'daki orman yangını sürüyor
İzmir Karabağlar'daki orman yangını sürüyor
İZMİR - İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Tırazlı'daki hem de Urla Yağcılar'da çıkan orman yangınlarını helikopterle denetliyor.
İzmir Karabağlar'daki orman yangını sürüyor

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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