İZMİR Karantinaya uymamanın cezası ciddi boyutlara varabilir
Karantinaya uymamanın cezası ciddi boyutlara varabilirİZMİR Ekonomi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, koronavirüs nedeniyle karantinadayken halk sağlığını tehdit edecek şekilde davrananların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.
18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:18
Karantinaya uymamanın cezası ciddi boyutlara varabilir
İZMİR Ekonomi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, koronavirüs nedeniyle karantinadayken halk sağlığını tehdit edecek şekilde davrananların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Dr. Arzu Aşçı, "Hastalık bir başka kişiye bulaşırsa, 'kasten yaralama' suçundan ceza verilebilir. Eğer bulaştırılan hastalık sebebiyle ölüm gerçekleşirse kişilere 'kasten öldürme' duruma göre 'taksirle yaralama veya öldürme' suçundan ceza verilebilir" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs nedeniyle karantinadaki kişilerin halk sağlığını tehdit edecek şekilde davranmasının TCK'ya göre suç sayıldığı uyarısında bulundu. Buna göre, TCK'nın 195'inci maddesinde "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ibaresi bulunuyor.
Karantinaya uymayan kişilerin ilk etapta yalnızca tehlike oluşturdukları için cezalandırıldığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, "Kişilerin tedbirlere uymaması sonucunda bir zararının ortaya çıkması gerekmemektedir. Kişiler zarar tehlikesi sebebiyle cezalandırılmaktadır. Eğer zarar ortaya çıkarsa, hastalık bir başka kişiye bulaşırsa, 'kasten yaralama' suçundan ceza verilebilir. Eğer bulaştırılan hastalık sebebiyle ölüm gerçekleşirse kişilere 'kasten öldürme', duruma göre 'taksirle yaralama veya öldürme' suçundan ceza verilebilir. Karantinaya alınanlara veya karantinaya alınmayan, fakat hastalık belirtileri olan kimselere mutlaka evde kalmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uymalarını öneriyorum. Bireysel değil, toplum bilinciyle hareket etmeliyiz" diye konuştu.
İZMİR Ekonomi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, koronavirüs nedeniyle karantinadayken halk sağlığını tehdit edecek şekilde davrananların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Dr. Arzu Aşçı, "Hastalık bir başka kişiye bulaşırsa, 'kasten yaralama' suçundan ceza verilebilir. Eğer bulaştırılan hastalık sebebiyle ölüm gerçekleşirse kişilere 'kasten öldürme' duruma göre 'taksirle yaralama veya öldürme' suçundan ceza verilebilir" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs nedeniyle karantinadaki kişilerin halk sağlığını tehdit edecek şekilde davranmasının TCK'ya göre suç sayıldığı uyarısında bulundu. Buna göre, TCK'nın 195'inci maddesinde "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ibaresi bulunuyor.
Karantinaya uymayan kişilerin ilk etapta yalnızca tehlike oluşturdukları için cezalandırıldığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, "Kişilerin tedbirlere uymaması sonucunda bir zararının ortaya çıkması gerekmemektedir. Kişiler zarar tehlikesi sebebiyle cezalandırılmaktadır. Eğer zarar ortaya çıkarsa, hastalık bir başka kişiye bulaşırsa, 'kasten yaralama' suçundan ceza verilebilir. Eğer bulaştırılan hastalık sebebiyle ölüm gerçekleşirse kişilere 'kasten öldürme', duruma göre 'taksirle yaralama veya öldürme' suçundan ceza verilebilir. Karantinaya alınanlara veya karantinaya alınmayan, fakat hastalık belirtileri olan kimselere mutlaka evde kalmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uymalarını öneriyorum. Bireysel değil, toplum bilinciyle hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İZMİR Karantinaya uymamanın cezası ciddi boyutlara varabilir
Etiketler : İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güncel
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