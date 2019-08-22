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İZMİR Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonuİzmir'in Karşıyaka ilçesinde başı boş halde dolaşan 5 at, belediye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

22.08.2019 11:44
İZMİR Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu
Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başı boş halde dolaşan 5 at, belediye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.
Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş halde gezen 5 atı özel nakil aracı ile alarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti.
Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.
Atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de insanlar için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, Bu atlar sahipleri tarafından çöplerden beslenmeleri ve dolaşmaları için sokaklara salınıyor. Çevre kirliliği oluşuyor, trafik olumsuz yönde etkileniyor diyerek belediye ekiplerine teşekkür etti.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca, şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz dedi.
İZMİR Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

Karşıyaka, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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