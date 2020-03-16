İZMİR Karşıyaka'daki çadır ve barakalar yıkıldı
Karşıyaka'daki çadır ve barakalar yıkıldıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İZBAN durağının yanındaki arazide kurulu olan, hurdacıların yaşadığı çadırlar, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:05
Karşıyaka 'daki çadır ve barakalar yıkıldı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İZBAN durağının yanındaki arazide kurulu olan, hurdacıların yaşadığı çadırlar, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.
Şemikler Mahallesi'nde, Mavişehir İZBAN durağı yanındaki boş alanda kurulu olan, hurdacıların yaşadığı 9 çadır ve baraka hakkında çevredekiler, hem belediyeye hem de polise şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri, polislerle birlikte 9 dönümlük araziye geldi. Alandaki kaçak unsurların tümü yıkılırken, hurda malzemelerine de el konuldu. İki gün süren yıkım işlemleri esnasında herhangi bir olay yaşanmadığı, çadır ve barakaların tekrar kurulmaması için alana tel örgü çekileceği bildirildi. Ayrıca, söz konusu arazide yaşayan hurdacılar arasında yaklaşık 1 ay önce pompalı tüfekli kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İZBAN durağının yanındaki arazide kurulu olan, hurdacıların yaşadığı çadırlar, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.
Şemikler Mahallesi'nde, Mavişehir İZBAN durağı yanındaki boş alanda kurulu olan, hurdacıların yaşadığı 9 çadır ve baraka hakkında çevredekiler, hem belediyeye hem de polise şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri, polislerle birlikte 9 dönümlük araziye geldi. Alandaki kaçak unsurların tümü yıkılırken, hurda malzemelerine de el konuldu. İki gün süren yıkım işlemleri esnasında herhangi bir olay yaşanmadığı, çadır ve barakaların tekrar kurulmaması için alana tel örgü çekileceği bildirildi. Ayrıca, söz konusu arazide yaşayan hurdacılar arasında yaklaşık 1 ay önce pompalı tüfekli kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İZMİR Karşıyaka'daki çadır ve barakalar yıkıldı
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