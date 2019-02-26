İzmir Karşıyaka Tribünlerinin Simgesiydi, 50 Yıldır Oturduğu Banka Heykeli Yapıldı

İzmir
'de hem Karşıyaka
'nın hem de tribünlerin simge isimlerinden 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara (66) bir ilkin kahramanı oldu. Taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olan Baykara'nın, yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip oturduğu, burada insanlarla sohbet ettiği banka, heykeli konuldu. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu büyük mutluluğu yaşatan Karşıyakalılara minnet duyduğunu söyledi. Ünlü futbol adamlarının ya da futbolcuların heykellerinin zaman zaman dikildiği Türkiye
'de bir ilki ise Karşıyakalılar gerçekleştirdi. Karşıyakalılar belediyenin de desteğiyle hem ilçelerinin hem de futbol takımının tribünlerinin simge isimlerinden 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'ya vefa örneği gösterdi. İlçede yaşayanların, taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olarak tanımladığı Mustafa Baykara, gençliğinden itibaren hamallık yapıp geçimini sağladı. Nezaketinin yanında özellikle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup onlara sporu sevdiren Baykara, bu sayede çarşı esnafının da sevgilisi haline geldi.
50 YILDIR OTURDUĞU BANKTA ARTIK İKİ KİŞİLER
Yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip iskele tarafındaki girişte oturduğu, burada insanlarla sohbet ettiği, hatta zaman zaman amigoluk yaptığı banka, Mustafa Baykara'nın heykeli yerleştirildi. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu büyük mutluluğu yaşatan Karşıyakalılara minnet duyduğunu söyledi. Tanıyanların yanında tanımayanlar da heykelin yanında otururken görüp, kim olduğunu öğrenmeye çalıştıkları Baykara ile bol bol fotoğraf çektiriyor. Kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulanan Mustafa Baykara, fotoğraf çektirme ve selfie isteklerini geri çevirmiyor.
HAYATIMA EL ATTI, SPORU SEVDİM
Mustafa Baykara'yı tanıdıktan sonra spora ilgisinin başladığını anlatan bedensel engelli Selami Atalay, Mustafa ağabeyimiz, bir yerde benim de elimden tuttu. Bedensel engelli takımına aldırdı. Ben da küsmek yerine sporla hayata bağlandım. Şimdi çok mutluyum dedi. Çarşı esnafından Şeref Bozkurt da Mustafa ağabey, bizim elimiz kolumuz gibiydi. Benim çocukluğum, gençliğim onunla tribünlerde ve çarşıda geçti. Şimdilerle yaşlansa da çocuklara, gençlere sporu sevdirme, kötü alışkanlıklardan uzak tutma mücadelesi bitmedi diye konuştu.
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Kaynak: DHA