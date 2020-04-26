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İZMİR Katar'dan yola çıkan 292 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İzmir'e indi

Katar'dan yola çıkan 292 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İzmir'e indiKORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle, Katar'dan yola çıkan 3'ü bebek 292 Türk vatandaşın taşıyan uçak İzmir'e indi.

26.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:54
Katar'dan yola çıkan 292 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İzmir'e indi
KORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle, Katar'dan yola çıkan 3'ü bebek 292 Türk vatandaşın taşıyan uçak İzmir'e indi. Yolcular, 14 günlük karantina süreci için otobüs ile Manisa'ya gönderildi.
Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Katar'da bulunan 292 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 292 kişiyi tayışan uçak, saat 22.00'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra havalimanına gelen otobüslerle polis eşliğinde, 14 günlük karantina süreci için Manisa ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan, Katar'dan gelen yolcularının birinin ateşinin yüksek olduğu gerekçesiyle havalimanına ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolü altında ambulansa bindirilen Türk vatandaşı, tedavi edilmek üzere Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İZMİR Katar’dan yola çıkan 292 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İzmir’e indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Katar, Güncel , Haber
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