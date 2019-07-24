İZMİR KAYINPEDERİ TARAFINDAN VURULAN DAMADA TAZMİNAT ŞOKU

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşanmak istediği için kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Seçkin Selek (31), eşine toplam 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kayınpederinin kendisini yaralamaktan dolayı 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Selek, Boşanmak istediğim için kayınpederim canıma kast etti. Ama aile mahkemesi boşanma davasında 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum dedi.
Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, kızı Sinem Selek ile 5 yıl önce evlenen, ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'in dükkanına gitti. Bir elinde çanta olan kayınpeder, diğer elinde örtüye sarılı halde taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak, art arda damadına ateş açtı. Seçkin Selek ile yanında bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Kardeşler, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı. İzmir
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonrasında mahkeme heyeti, sanık Özel'in eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezası 16 yıl 8 aya indirildi. Sanığa ayrıca Sezgin Selek'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal'den de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özel toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.
'BOŞANMA DAVASINDA MAĞDUR EDİLDİM'
Seçkin Selek ile eşinin İzmir 4. Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davaları da sonuçlandı. Hakim gerekçeli kararda, Selek'in kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulmasıyla boşanma davası arasında bir bağlantı olmadığına dikkat çekerek, mağdur tarafın Sinem Selek olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, Selek'in eşine aylık 400 lira nafaka ile 20 bini manevi, 20 bini maddi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Kararın temyizi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran ve mağdur olduğunu söyleyen Selek, 2018 yılında anlaşmazlık yaşadığım eşimle boşanmak istedim. Boşanma davası açıldıktan sonra kayınpederim işyerime gelerek canıma kast etti. Battaniyeye sarılı pompalı tüfeği çıkartıp beni öldürmeye çalıştı. Kaçarak ve kardeşimin cesareti sayesinde ölmekten son anda kurtuldum. Aile mahkemesi boşanma davasıyla vurulmam arasında bir bağlantı olmadığını belirterek, aylık 400 lira nafaka ve 20 bin lira manevi 20 bin lira da maddi tazminat ödememe karar verdi. Ben boşanmak istediğim için kayınpederim tarafından vuruldum. Vücudumda hala 200'ün üzerinde saçma var. Yaralandığım için uzun süre çalışamadım, tedavi görmeye de devam ediyorum. Bu kararla mağdur edildim. Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum. Beni boşanmak istediğim için vuran kayınpederim 19 yıl hapis cezası almışken, benim hakkımda bu kararın verilmesi düşündürücü. Kararın istinafta bozulacağına inanıyorum ve Türk adaletine güveniyorum dedi.