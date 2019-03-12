İzmir Kazada Ölen Diyetisyen Toprağa Verildi

Kazada ölen diyetisyen toprağa verildi İzmir
'in Konak
ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olan 37 yaşındaki Ferya Bertan, son yolcuğuna uğurlandı.
Dün (pazartesi) akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak kesişiminde meydana gelen kazada iddiaya göre, Balçova
'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Ferya Bertan için Urla
Carşı Camisi'nde tören düzenledi. Törene diyetisyenin annesi Ayşe Bertan, babası Ali Bertan, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Ferya Bertan için helallik alınmasıyla, ikindi vakti cenaze namazı yağmur altında kılındı. Namazın ardından ise Ferya Bertan Urla Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Diyetisyen, Güncel
Kaynak: DHA