İZMİR KEDİ SEVGİSİ 'ENGEL' TANIMIYOR

İZMİR'in Konak
ilçesinde yaşayan Meltem İşgörür (56), yaşamını evinde beslediği 80 kediye adadı. Evinin her yerinde kediler için özel alanlar oluşturan İşgörür, gününün tamamını onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor. Aynı zamanda evinde 15'ten fazla engelli kediye de bakan İşgörür, bunların sahiplenilmesi için çağrıda bulundu. Engelli kediler için farkındalık oluşması gerektiğini belirten İşgörür, Gözleri görmeyen yavru bir kedinin yaşadığı acıyı hissedebiliyorum. Yapabilseydim onlara gözlerimi bile verirdim dedi.
Konak'ta yaşayan emekli Meltem İşgörür, yaşamını 12'si kör, 3'ü fiziksel engelli olmak üzere 80 kediyle aynı evde sürdürüyor. Evinin neredeyse her bölümünü kedilere uygun olarak dizayn eden İşgörür, vaktinin tamamını da onların bakımı, ilaçları ve beslenmesi için harcıyor. Evindeki kedileri zaman içinde sahiplendirirken kendisine yeni getirilenleri de evinde ağırlıyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye bakan İşgörür, onları yeni yuvalarına kavuşturuyor. Yaşamını kedilere adayan hayvansever İşgörür, kendine pek vakit ayıramasa da onlar için her türlü zorluğa göğüs geriyor. Toplumda engelli kedilerle ilgili daha büyük bir farkındalık oluşması gerektiğini ifade eden İşgörür, Engelli kedilerin daha çok sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben gözleri görmeyen yavru bir kedinin yaşadığı acıyı hissedebiliyorum. Kalabalıkta yemek yiyebilmeleri bile çok zor. Diğer kediler onlara vuruyor. Yapabilseydim onlara gözlerimi bile verirdim. Bu yavruları sahiplensinler, çünkü kendi işlerini göremiyorlar dedi.
'MAAŞIMIN HEPSİNİ ONLARA HARCIYORUM'
Yaklaşık 6 yıldır bu kadar fazla kediye baktığını söyleyen İşgörür, Benim yaklaşık 30 tane yavrum var ve şu anda elimde yavru kedi maması yok. Artık ellerimi dahi kullanamayacak kadar yorgunum. Gece gündüz onlarla ilgileniyorum. Tam teşekküllü olarak hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onların tedavilerini yapıyor ve veterinerlere de yaptırıyorum. Sahiplendiriyorum, engelli hayvanlara bakıyorum. Ben günde yaklaşık 5 saat kadar uyuyabiliyorum. Onun dışında sürekli onlarla ilgileniyorum. Dışarıya bile en fazla bir saat çıkabiliyorum. Benim işim bir dakika bile bitmiyor. Yetişemiyorum ve hayvanseverlerin bana destek olmasına ihtiyacım var. Hayvanlara daha çok yardımcı olmak istiyorum. Ben emekliyim ve emekli maaşımın tamamını kedilere harcıyorum. Hatta bankalara bile borçlanıyorum. Veterinere her gittiğimde en az 100 TL veriyorum diye konuştu.
'HEPSİNİN KEYFİ YERİNDE'
Evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığını söyleyen İşgörür, Ben evimi barınağa çevirdim. Ev içinde her şey dökülüyor, kırılıyor fakat burada mutlular. Sürekli bir oyun hali var, dolayısıyla hepsinin keyfi yerinde. Ölüm oranı yüzde 10 diyebilirim. Hastalıkları yatıştırmayı ve ilaçları kullanmayı öğrendim. Biraz da anne sevgisiyle yaklaşınca, ölümlerini yavaşlattık. Oturduğumuz muhit hayvansever, ancak olumsuz tepkiler de alıyoruz. Buraya denetim amaçlı pek çok kişi geldi, ancak herhangi bir yaptırım uygulayamayacaklarını söylediler. Çünkü burada her şey temiz, koku yok, hayvanlar çok iyi durumda. Bu yüzden destekleyerek bana görme engelli kediler getirdiler. Ben hayvanlara seve seve bakıyorum ve sahiplendirmeye çalışıyorum. Onlara bakmak her şeye değer. Bu dünyanın en güzel duygusu. Yorgunluktan yatağa sürünerek gidiyorum ama en kaliteli yerlere gitsem bile bu kadar keyif alamam dedi.