İzmir 'Kelebek Kız' Düşlerine Kavuştu

07 Aralık 2018 Cuma 11:47



07 Aralık 2018 Cuma 11:47

Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile doğan Elfida Gündüz, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çok sevdiği tiyatroyla buluştu. Elfida'nın yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Kelebek Etkisi' isimli tiyatro oyunu çok beğenildi. Sanatçı Haluk Levent de sahneye çıkarak Elfida'ya sürpriz yaptı.Kelebek hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde başlayan tiyatro serüvenini muhteşem bir gösteriyle taçlandırdı. Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçen haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği 'kelebek kız', eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün (perşembe) akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan kelebek çocuk, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida'yı sevince boğdu. Akpınar'ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği sanatçıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. 'Elfida' isimli şarkısını kelebek kız için söyleyen Haluk Levent'e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Elfida'nın yaşama sevinci ve azim dolu öyküsüne, gözyaşları içinde tanıklık etti.