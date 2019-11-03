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İzmir kemalpaşa'da yörükler şenlikte buluştu

Kemalpaşa'da Yörükler şenlikte buluştuİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 5'incisi bu yıl düzenlenen Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

03.11.2019 18:44
Kemalpaşa'da Yörükler şenlikte buluştu
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 5'incisi bu yıl düzenlenen Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.
Kemalpaşa Yörükler Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 5.
Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden 52 Yörük ve Türkmen Derneği katıldı. Rekreasyon alanında kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde kurulan kıl çadırda, Türkmen geleneklerine göre gerçekleştirilen kız isteme merasimi ile devam etti. Deve üzerinde Kemalpaşa caddelerini davul zurna eşliğinde turlayan gelin alayı, Sevgi Yolu güzergahını takip ederek tekrar şenliklerin yapılacağı Rekreasyon Alanı'na geldi. Burada, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Şenliğin açılışında konuşan Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Özcan Bulut, Yörükler'in göçebe yaşam tarzını seçmiş, Türkmenler olduğunu belirtip, Anadolu'da yaylak ve kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için kullanılır. Anadolu'da önemli nüfus çoğunluğuna sahip olan Yörükler, aslında Türk milletinin gen yapısıdır. Halen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Yörükler, Cumhuriyet değerlerinin de her daim arkasındadır. Türklüğü kurtaran, son Türk devletini kuran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Kocacık Yörüklerindendir. Bugün burada şenliğimizi yaparken, Ata tohumlarımız olan yerel tohumları da takas edeceğiz. Halkımızı yerel tohum kullanmaya teşvik edeceğiz. Yörükler olarak bizler, her zaman Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, bunun için sizlere buradan bir kez daha söz veriyoruz dedi.
İzmir kemalpaşa'da yörükler şenlikte buluştu

Güncel

Kaynak: DHA


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