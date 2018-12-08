İzmir Kent İçi Ulaşımında, İzban Grevi Tedbiri

İzmir Büyükşehir Belediyesi
, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) 10 Aralık
'ta başlaması beklenen grev kararından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbir alındığını bildirdi.
Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Aliağa
ile Selçuk
arasında sefer yapan İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle ortaya çıkan grev ihtimali üzerine gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.
Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma için son ana kadar umutlu olunduğu da ifade edilen açıklamada, olası bir grevden vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'de sefer sayıları artırılarak, yeni hatlar oluşturulduğu, bu hatların ve yeni sefer düzeninin, grevin muhtemel başlama tarihi olan 10 Aralık saat 06.00'dan itibaren devreye gireceği kaydedildi.
10 Aralık,İzmir
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:39