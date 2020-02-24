İzmir kent yarışlarında dünya ligine çıkıyor

Kentte ilk kez düzenlenecek maraton ve diğer branşlardaki koşulara 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek Maratonİzmir'in tanıtımı kentin en sevilen koşu alanlarından Kültürpark 'ta yapıldı. Maraton İzmir 12 Nisan 2020 tarihinde, 5 ve 10 kilometrelik koşularla birlikte yapılacak. Bir gün önce ise Kültürpark içinde çocuk koşusu düzenlenecek. Böylece İzmir, iki gün boyunca 7'den 70'e herkesin katılımıyla maraton coşkusunu yaşayacak. 10 bin kişinin katılması beklenen Maraton İzmir bir ilke de imza atacak. Daha önce kentte düzenlenen en uzun koşu Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'ydu. Körfez hattı boyunca ilerleyen 42 kilometrelik maraton koşusu, İzmir'in tarihine kentte düzenlenen en uzun mesafeli koşu olarak geçecek.

İki günde dört koşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maraton İzmir'i üç yıl içinde marka olacak uluslararası bir organizasyona dönüştürmeyi hedefliyor. Kültürpark'ın Lozan Kapısı'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, organizasyonun 10-12 Nisan arasında şenlik havasında geçeceğini belirtti. Tunç Soyer, "Maraton ince çalışılması gereken bir organizasyon ve bu konuda federasyonumuza, destek verecek kurumlara teşekkür ediyorum. Maraton organizasyonları dünyanın her yerinde kentleri öne çıkartır. İzmir'in bu maratonla dünyaya söyleyecek sözü var. Maraton İzmir dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliğini taşıyor. Dünyanın her yerinden rekor denemesi yapmak isteyen maratoncular buraya gelecek ve rekor denemeleri yapacak. Maraton İzmir tüm bu s porculara ev sahipliği yapacak. İzmir'i maratonuyla gelecek yıllarda çok konuşulacak bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

Çocuklara özel koşu

Çocuklar için özel bir etkinlik düzenleneceğini de dile getiren Soyer, "Çocuklarımız burada farklı yaş kategorilerinde rekabet edecek. Sporun ve koşunun güzelliğiyle tanışacak. Aynı zamanda 5 ve 10 kilometre olmak üzere iki farklı koşu da olacak. 11 Nisan'daki çocuk koşusu ise 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan'ın altyapısını oluşturacak" açıklamasını yaptı.

35 numaralı atlet Tunç Soyer

"İzmir'in sorunlarını çözebilmek için ilk önce İzmir'in dünya kenti yapılması lazım" diyen Soyer sözlerini şöyle noktaladı: "Daha önce söylediğimiz gibi İzmir'in dünya kenti olması meselesini, İzmir'in tüm sorunların daha fazla önemsiyoruz. Dünyayı İzmir'e taşırsanız sorunlarla başa çıkma noktasında daha güçlü olursunuz. Önce bütün meseleleri çözelim sonra dünya kenti olalım ifadesi doğru değil. İzmir'i yaratıcı endüstrilerin, çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız ve bütün dünyayı davet edeceğiz. Şehirdeki aksaklıkları da birlikte bitireceğiz. İzmir'in dünyaya tanıtılmasına vesile olacak Maraton İzmir'in hayırlı olmasını diliyorum" Başkan Soyer, Maraton İzmir'de 35 numara ile yarışacağını da açıkladı.