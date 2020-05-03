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İZMİR Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı

Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktıİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.

03.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:15
Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.
Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, birçok esnaf kepenklerini kapattı. İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok dükkan da, kısıtlama nedeniyle işbaşı yapmadı. Çeşitli sanatçıların, iş yerlerinin kepenklerine çizdiği grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu. Canlı renkleriyle dikkat çeken çizimler arasında, İzmir'in simgesi tarihi Saat Kulesi ve çeşitli hayvan karikatürleri dikkat çekti. Salgın öncesinde gündüz vakti kepenklerin açık olması nedeniyle gözükmeyen, kepenklerin kapalı olduğu akşam ve gece vakitlerinde ise havanın kararması nedeniyle fark edilmeyen grafitiler, kısıtlama kararından muaf olan ve sokaktan geçen az sayıdaki kişinin de dikkatini çekti. İZMİR Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kemeraltı, İzmir, Güncel, Haber

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