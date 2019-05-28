İZMİR KESİME GÖNDERİLMEKTEN KURTARILAN TAVUKLAR, ARTIK ÖZGÜRCE YAŞAYACAK

Kaynak: DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iflas eden bir yumurta firması, tavukları satma veya kesime gönderme kararı aldı. Firmadaki bin 225 tavuktan 875'ini başka bir firma alırken, geriye kalan 350'sini ise gönüllü sosyal medya takipçilerinin de desteği ile Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır satın aldı. Çakır, kapalı ortamda tutulan ve sürekli yumurtlayan tavukların, barınağın doğal ortamında özgürce yaşayacağını söyledi.Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren ve iflas eden bir yumurta şirketinin elden çıkarmak istediği bin 225 tavuktan 875'ini Çeşme ilçesinde bulunan başka bir yumurta firması satın aldı. Geriye kalanların kesime gönderilme ihtimali üzerine harekete geçen Sibel Çakır, sosyal medyadan barınak hesabını takip eden gönüllülerin de desteği ile 350 tavuğu ve firmanın elinde kalan 5 horozu satın alarak, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirdi. Kapalı ve yapay ışıklı 30'ar santimetrelik kafeslerde yaşadıkları için tüyleri dökülen tavuklar, barınak alanının bir bölümünde oluşturulan kümeste doğal ortama alışmaları için Sibel Çakır tarafından karantinaya alındı. Bu alışma sürecinde kayıplar olduğunu ve olabileceğini belirten Çakır, 1-2 gün sonra ise 'papatya kızlar' diye seslendiği tavukları, barınak alanında özgür bırakacağını söyledi.'ARTIK KÖLE GİBİ DEĞİL, TAVUK GİBİ YAŞAYACAKLAR'Yumurta sektöründeki tavukların zaman içerisinde yumurtlama özelliklerini kaybettikleri için etlerinden yararlanma amacı ile kesimhaneye gönderildiklerini anlatan Çakır, Bir yumurta çiftliğinden bize haber geldi, ekonomik kriz nedeniyle firmayı kapatıp elindeki bütün tavukları kesime göndermek üzereydi. Biz gittiğimizde 350 tavuk ve 5 horoz kalmıştı. Takipçilerimize duyurduk ve onların da yardımı ile tavukları ve horozları aldık. Bu hayvanlar doğduklarından beri toprak ve güneş görmüyorlar, küçücük 30'ar santimlik kafeslerin içerisinde hayatlarını tamamlıyorlar. Görevleri sadece biraz yemek yemek, biraz su içmek ve yumurtlamak. Bu nedenle doğal ortama alışma süreçlerinde karantina süreleri var. Bu süreçte kaybettiklerimiz ve kaybedeceklerimiz olacak, fakat geri kalanlar burada çiftlikte, diğer tavuklarımız gibi özgür olacaklar. Bizim onların yumurtalarından ve etlerinden faydalanma gibi bir sistemimiz yok, bu tür şeylere çok karşıyız. Onlar artık özgür olup, bizim çiftliğimizin hayat arkadaşları olacaklar. Kesinlikle kafese ya da kümese kilitlenme gibi bir durumları olmayacak. Zaten yaklaşık bir buçuk yıldır yumurta sektöründe hayatları ellerinden alınıp köle gibi çalışmışlar. Bundan sonra kaç ay ya da kaç yıl yaşarlar bilemiyoruz ama en azından özgür ve mutlu olup tavuk gibi yaşayacaklar diye konuştu.