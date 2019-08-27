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İzmir kesk'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemi

KESK'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemiİzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyeleri, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerindeki zam önerisine tepki gösterdi.

27.08.2019 21:46
İzmir kesk'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemi
KESK'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemi
İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyeleri, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerindeki zam önerisine tepki gösterdi. 1 günlük iş bırakan memurlar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur" dedi.
Hükümet ile memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Hükümetin en son verdiği zam teklifi de kabul edilmeyince, anlaşma için hakem heyetine gidilmesi gündeme geldi. Yaşananlara tepki gösteren KESK'e bağlı sendika üyeleri, bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakan ve SGK il binası önünde toplanan memurlar adına açıklama KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, zam teklif oranına tepki göstererek, şunları söyledi:
"Ödediğimiz vergilerle patronlara, yandaş müteahhitlere, bir avuç mutlu azınlığa kıyak üstüne kıyak yapmakta sınır tanımayanlar bize gelince yine 'kaynak yok, bütçe imkanlarımız kısıtlı' demiştir. Hükümet yetkilileri tarafından sık sık dile getirilen '17 yıldır işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik' söylemlerinin karşılığının olmadığını da anlatmaya çalıştık. Bizi ezenin TÜİK vasıtasıyla açıklanan çarpık enflasyon rakamları değil, bu rakamları perdelemek istenen sokakta, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon olduğunu vurguladık. Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur."
Grup basın açıklamasından sonra dağıldı.
İzmir kesk'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Sendika, İzmir, Memur, Güncel

Kaynak: DHA

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