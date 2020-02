İzmir kılıçdaroğlu'na otoyol açılışı için ikinci davet hamza dağ'dan

Kılıçdaroğlu'na otoyol açılışı için ikinci davet Hamza Dağ'danAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştireceği Koyundere- Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu otoyol açılışı için Milletvekili olduğu İzmir'e davet etti. Biz de İzmir milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, şehrimize getirilen hizmeti yerinde görmeleri ve bu ana tanıklık etmeleri için açılışa davet ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat Cumartesi günü Koyundere- Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yapmak için İzmir'e gelecek. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla ve icraatlarımızla çıktık. Şimdi de aynını yapıyoruz. İstersen hafta sonu İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız. Sen de İzmir milletvekilisin, açılışa davet edeyim bu heyecana sen de ortak ol" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılış törenine davet etmişti.Bu davete henüz Kılıçdaroğlu'ndan bizzat yanıt gelmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin açıklama yaptı. Otoyol ile ilgili bilgi veren Dağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştireceği yol, 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometreden oluşmaktadır. Çandarlı-İzmir arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürmektedir. Bu yol ile yakıt ve zaman, dolayısıyla ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca bu otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olmasını planladığımız Çandarlı Limanı'na entegre edilecektir" diye konuştu.'MİLLETVEKİLLERİNİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI DAVET EDİYORUZ'CHP Genel Başkanı'nın kendisine iletilen davete icabet ederek milletvekili olduğu kente kazandırılan bu hizmeti yerinde görmesi gerektiğini belirten Dağ, "CHP'nin, muhalefet konumunda olan bir siyasi parti olarak, milletimizin hizmetine sunulmak üzere faaliyete geçirilen projelerin her aşamasında üstüne düşeni uygun şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapmaksızın, kronik bir muhalefet refleksiyle hareket etmek, İzmir'e de ülkemize de herhangi bir katkı sunmamaktadır. Odaklanmamız gereken nokta, hemşehrilerimizin hayat standardının yükselmesi için yapacağımız çalışmalar olmalıdır. Bu açıdan düşündüğümüzde, İzmir için önemli bir projenin hayata geçirileceği günde siyaset ve ideolojiyi arka planda bırakmalıyız. 17 senedir yaptığımız nice hizmetlere bir yenisini daha eklemenin arifesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanı'nı davetinin ardından, biz de İzmir'imize kazandırdığımız bu otoyolun açılışı için İzmir'in milletvekillerini ve büyükşehir belediye başkanını, otoyolu yerinde görmeleri ve bu heyecana ortak olmaları maksadıyla açılış törenine davet ediyoruz. İzmir'imiz için aktif hale geldiği andan itibaren bu yolu onlar da kullanacakları için, bu ana tanıklık etmeleri bizi ve tüm İzmirlileri memnun eder" dedi.'TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK HAMLELER GERÇEKLEŞTİRDİ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bornova Öğretmenevi'nde, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunları ile önerilerini dinleyen Dağ, bölgedeki problemleri çözüme ulaştırma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yaptı.Muhtarlarla bir araya gelerek, vatandaşla direk temas hususunda bir vazifeyi yerine getirdiğini ifade eden Dağ, "En önemlisi vatandaşa en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimizdir. Bizler muhtarlarımız sayesinde toplumun nabzını iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Hassas dönemlerden geçiyoruz ve hassas dönem bu coğrafyada her zaman var olmuştur. İdlib'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birilerinin Türkiye'ye yapmak istedikleri hamleleri boşa çıkarmak için Cumhurbaşkanımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi bir mücadele içindeler. Bizler de onların her zaman yanında olduğumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye savaş başladığı andan itibaren, iç savaşın siyasi anlamda çözülmesi ve insanların mağdur olmaması noktasında dünyaya örnek olacak hamleler gerçekleştirdi" diye konuştu.'HÜKÜMET ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDI'İzmir'in önemli projeleri olduğunu belirten Dağ, "İzmir'in çözülmesi gereken meseleleri var. Bu konuda muhtarın, milletvekilinin, ilçe başkanının kanunun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde görevini yapması gerekiyor. Yerel seçimlerden sonra, yaklaşık 10 aylık süre geçti. 10 aylık sürede bizden talep edilen ve bakanlıkların onaylaması gereken birkaç proje vardı. Bunların onaylanmasını sağladık. Bundan sonrası artık büyükşehirin çözmesi gereken işlerdir. Bunlardan bir tanesi Buca Metrosu'ydu. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Yeşillik Caddesi havalimanı yolu hakkında da hiçbir engel kalmadı. Çiğli Tramvayı ise, yine bu dönemde neticelendirdiğimiz ve belediyenin önünde engel kalmayan hususlardan bir tanesi. Özkanlar Pazarı ise üç yıldan bu yana hep çözüm noktasında olduğumuz konulardan bir tanesiydi. Şahıslar değişmiş olsa da kurumsal olarak duruş devam etti ve bu işi neticelendirmiş olduk. Şimdi de hem vatandaşımız hem esnafımız için güzel bir çalışma yapılmış oldu" dedi.