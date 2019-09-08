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İzmir kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (7)MÜZİK YARIŞMASI PROGRAMINI İPTAL ETTİAydın'daki programları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i ziyaret eden ve burada bir kişinin yumurtalı saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin Polis...

08.09.2019 01:20
Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (7)
MÜZİK YARIŞMASI PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Aydın'daki programları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i ziyaret eden ve burada bir kişinin yumurtalı saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun, Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında PKK ile girilen çatışmada şehit olması nedeniyle, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması programını iptal etti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 200 partili, yumurtalı saldırı girişimine maruz kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'ya gitmek için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.
CHP lideri, partilileri selamladıktan sonra, Ankara'ya gitmek üzere uçağa bindi.
İzmir kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Günel, Güncel

Kaynak: DHA

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