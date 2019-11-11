Haberler » Güncel » İzmir-kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haber

İzmir-kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturulduİZMİR'in Kınık ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:59

'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Kınık, Bergama ve Dikili ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için ülke geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kınık'ın Cumalı Mahallesi Çakmak mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikimine, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Kınık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Erbaş, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Bergamalı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından 80 bin fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

İzmir-kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

Bergama, Kınık, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
19:55 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:54 Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı
19:52 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı"
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:58:09