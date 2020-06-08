İZMİR Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı

Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 çocuklı Hatice-Bülent Kayalık çifti, taşındıkları kiralık ev kaçak çıkınca mağdur oldu.

08.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:00
Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 çocuklı Hatice-Bülent Kayalık çifti, taşındıkları kiralık ev kaçak çıkınca mağdur oldu. Bülent Kayalık, ikametgah adresi gösteremediği için iş bulup çalışamadığını, sosyal yardımlardan da faydalanamadığını söyledi.
Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hatice (30) ve Bülent Kayalık (48) çifti, 600 lira olan ev kirasını ödeyemeyince kirası 350 lira olan eski ve bakımsız bir eve taşındı. Emir Efe (12), Ertuğrul (6) ve Ece (5) ile 1 oda, 1 salondan oluşan eve yerleşen aile, kısa süre sonra ise binanın kaçak olduğunu öğrendi. İkametgah belgesi alamayan aile, sosyal yardımlardan mahrum kaldı.
Baba Bülent Kayalık, koronavirüs sürecinden önce boya-badana ve çatı işlerinde çalışarak geçimlerini sağladığını anlatarak, "Bu yaz virüs nedeniyle çalışamıyorum. Buraya taşınmadan önce kaçak olduğunu bilmiyorduk. Bize ikametgah vermiyorlar. Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorum ama sonuç alamıyorum. Bir adresimiz yok. Muhtarın da elinden bir şey gelmiyor" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutların yüzde 90'ının kaçak olduğunu öne süren Bülent Kayalık, hurdacıdan aldığı araba ile çöplerden plastik ve kağıt atık topladığını dile getirdi.
Adres gösteremediği için sosyal yardımlardan yararlanamadığını da belirten Kayalık, şunları söyledi:
"Burada oturan kişi yan tarafı yapmış onu da kiraya vermiş. Eski evde adresimiz belliydi. Çocuklarımız da biz de sağlık ocağına, muhtara kayıtlıydık. Ama buraya geldik, virüs de çıkınca hiçbir yerden yardım alamadık. Kredi almak, yardım almak istiyorum, adres soruyorlar adresim yok. Çöpleri bile kaçak topluyorum. Devlet yardımlarına başvuramıyor, iş bulamıyorum. Belediye, kaymakamlık ya da sosyal yardımlaşma desteklerinden faydalanabiliriz. Ama burada başka biri oturuyor gözüküyor. Devletten kira yardımı istiyorum. Ama başvuru dahi yapamıyorum. Çünkü adresim yok."
Daha önce oturdukları evin kirasının 600 lira olduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle taşınmak zorunda kaldıklarını anlatan Hatice Kayalık, çocuklarını daha iyi koşullarda büyütmek istediğini söyledi. Anne Kayalık, hayırseverlerden destek istediklerini belirterek, "Bir iş başvurusu yapmak istediğimde adresimi istiyorlar o yüzden işe giremiyorum. Çocuklar yeni kıyafet istiyor ama alacak gücümüz yok. Acil olarak başımızı sokabileceğimiz yeni bir ev istiyorum" diye konuştu. İZMİR Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Hatice Çarpar, Karşıyaka, EFE, Güncel, Haber

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