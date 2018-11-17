İzmir Kış Çayları Fiyatıyla İçmeden Isıtıyor

Kış çayları fiyatıyla içmeden ısıtıyor
HAVALARIN soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar da arttı. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için başvurdukları yöntemler arasında yer alan bitki çaylarına ilgi arttı. Aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor. İzmir
'de kış çaylarının fiyatları geçen yıla kıyasla zamlandı. Ihlamurun kilosu 160 TL'ye karanfilinki ise 150 TL'ye satılıyor.
Havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudu hastalıklardan koruyan kış çayları tarihi Kemeraltı
Çarşısı'ndakiler başta olmak üzere aktar tezgahlarındaki yerini aldı. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı, havlıcan, karanfil gibi çeşitli bitkilerden oluşan kış çayının fiyatları da enflasyondan etkilendi. 200 gramlık paketlerde satışa sunulan kış çaylarının fiyatı 7.5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Karışımın içinde bulunan bitkilerin kilo fiyatları ise ortalama yüzde 30 zamlandı.
'ALIŞ FİYATLARI DA ARTTI'
Kış çayı malzemelerinin geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını öne süren Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlardan Tahsin Uğuzel (46), Zencefil, havlıcan, tarçın, kuşburnu, ıhlamur gibi ürünlerle kış çayları karışımı yapılıyor. Bu ürünlerin nezleye, gribe, soğuk algınlığına ve balgam söktürmeye iyi geldiği biliniyor. Şu anda 200 gramlık paketlerde 10 TL'ye satılıyor dedi. Zencefilin kilo fiyatının 40 TL, havlıcanın 40 TL, ıhlamurun 160 TL, kuşburnunun 20 TL, karanfilin 150 TL olduğunu söyleyen Uğuzel, karanfilin fiyatının 100 TL'den 150 TL'ye, zencefilin 30 TL'den 40 TL'ye yükseldiğini belirtirken en çok ıhlamur ve zencefilin tercih edildiğini dile getirdi. Kışın satışların arttığına dikkat çeken aktar sahibi Hasan Yaşar
(60) da Kış çaylarının fiyatları geçen yıla göre arttı ama alış fiyatları da arttı. İsteğe bağlı olarak kış çayları hazırlayabiliyoruz dedi.
Bir başka aktar Fatih Pamukçu
(34), sirkülasyon fazla olduğu için aktarlarda sürekli taze bitkilerin bulunduğunu söyledi.
İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:11