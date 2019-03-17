İzmir Kış Trofesi 3 Ayak Yarışları Çanakkale Deniz Zaferi Anısına Yapıldı

İzmir
Kış Trofesi 3 Ayak Yarışları tamamlandı. Ege
Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) - Çeşme Marina
tarafından düzenlenen İzmir Kış Trofe 3. Ayak yarışları Çanakkale
Deniz Zaferinin 104. yılı anısına yapıldı. Yarışa 37 tekneyle 250 sporcu katıldı.
İlk gün yarışlarına, geçen hafta vefat eden yelkenci Cihat Kalkış anısına denize çelenk bırakılması ile başlandı. Coğrafi rota olarak başlayan yarış, rüzgarın çok düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle hakem heyeti tarafından kısa rotaya çevrildi.
İzmir Kış Trofesinin en uzun yarışlarından birine sahne olan Çeşme marina, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Rüzgarın yer yer 1 knota düşmesi nedeniyle, yarışın tamamlanması 7 saati buldu.
İkinci gün yarışları, ilk güne nazaran daha hızlı başladı. Yarışa uygun rüzgar yakalandığından planlandığı gibi 2 yarış yapıldı.
3. Ayak yarışlarının sonunda, IRC-A1 grubunda Arkas Comet A, IRC-A2 grubunda Arnes, IRC-A3 grubunda Yunus Marin CYGNUS, IRC-A4 grubunda Çeşme Marina - Ventus, IRC-B1 grubunda Prima Time, IRC-B2 grubunda Goodday Sunshine, IRC-B3 grubunda Anya, Destek grubunda Happy Lemon – Baran Amabalaj birincilik kupasının sahibi oldu.
İzmir Kış Tofesi 4. Ayak Yarışları ise 27-28 Nisan da Çeşme'de yapılacak.
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Kaynak: AA