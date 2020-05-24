İZMİR Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor

Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyorİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, kural ihlalleri yapmayı sürdürüyor.

24.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:20
Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, kural ihlalleri yapmayı sürdürüyor. İhlal yapan sürücüler ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit ediliyor ve araçlarının plakalarına ceza yazılıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde kalınırken, hastane, eczane çalışanları, fırıncılar, kargo şirketi personeli, akaryakıt istasyonu görevlileri gibi birçok meslek kolunda çalışanlar ise görevlerine devam ediyor. Sokaklarda ve caddelerde olan boşluklar da göze çarpıyor. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, aşırı hız yaparak ya da kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapıyor. Bu ihlalleri yapan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit ediliyor ve araçlarının plakalarına ceza yazılıyor. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere de bildiriyor. Polis ekipleri de ihlal yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguluyor. İZMİR Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye’yi tehdit eden Hafter’e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya’yı terk etti Haber
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haberler››Güncel››İZMİR Kısıtlamada boş yollarda kural ihlalleri devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:17: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber 19:15: Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan şehit ailelerine bayram ziyareti - Haber 19:12: Eyüpsultan'da parklarda bayram coşkusu yaşandı - Haber 19:09: Gaziantep'te gasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haber 19:07: Muğla'da üniversite öğrencisi kız evindeki kavgada öldü - Haber 18:27: Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti - Haber 18:03: Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık - Haber 17:18: Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti - Haberler 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler