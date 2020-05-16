İZMİR Kısıtlamanın ilk gününde İzmir'de caddeler ve sokaklar boşaldı

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir'de caddeler ve sokaklar boşaldıİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar ve sokaklar boşaldı.

16.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:56
Kısıtlamanın ilk gününde İzmir'de caddeler ve sokaklar boşaldı
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları tespit etmek için kentte uygulama noktaları oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanmak üzere başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İzmir'i sessizlik sardı. Şehirdeki cadde ve meydanlar boşaldı. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen ekipler, Konak Tramvayında onarım çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise, kentte 25'ten fazla noktada uygulama noktası oluşturarak, kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yazdı. Denetlemelerin, kısıtlamaların biteceği gün olan 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar aralıksız süreceği bildirildi. İZMİR Kısıtlamanın ilk gününde İzmir’de caddeler ve sokaklar boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, İzmir, Güncel, Haber

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