İZMİR Kısıtlamaya uymadılar, yangını izlediler
Kısıtlamaya uymadılar, yangını izlediler İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymayan vatandaşlar, bir oto lastik tamir dükkanında çıkan yangını izledi.
19.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:20
Öte yandan, çıkan yangını gören vatandaşlar olay yerine gelerek izlemeye başladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile video çekmeye çalışırken, bir kadın ise çocuğu ile birlikte yangını izlerken görüntülendi. Yangını izlemek isteyen vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymaması dikkat çekti.
Kaynak: DHA