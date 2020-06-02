İZMİR Kitaplı 'sosyal mesafe' önlemi

Kitaplı 'sosyal mesafe' önlemiİZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki kitap kafede, misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymaları için sandalyelere kitap yerleştirildi.

02.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:20
Kitaplı 'sosyal mesafe' önlemi
İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki kitap kafede, misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymaları için sandalyelere kitap yerleştirildi. İşletme tarafından uygulanan bu yöntem, verilen sosyal mesajla çok beğenildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, genelgeyle belirtilen tedbirlerle 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. İzmir'de de faaliyete geçen işletmelerde çeşitli önlemler alındı. Alsancak'taki kitap kafede maske ve eldiven tedbirleri uygulanırken, sosyal mesafe konusunda atılan adım ilgi çekti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla hazırlıkların tamamlandığı kafede, sosyal mesafe açısından otururken dikkat edilmesi gereken sandalyelere uyarı yazısı yerine kitap konuldu. Hem misafirlerin sağlığını korumak hem de kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen uygulama ilk oldu.
Yaklaşık 80 günlük aradan sonra kapıları yeniden açtıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen işletmeci Erdem Tınaz (38), başlattıkları uygulamanın ilk günden itibaren ilgi gördüğünü belirtti. Tınaz, "Dezenfekte işlemlerine ağırlık verdik. İşletmemizi sık aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe bölümümüzde de gerekli tüm ekipmanları kullanıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uymak adına masalar arası 1,5 metre mesafeyi uyguluyoruz. Sandalyeler arasındaki mesafeyi korumak adına, o sandalyeye oturulamaması gerektiği konusunda dikkat çekmek için kitap koyuyoruz. Bu konuda misafirlerimizin sağlığını korurken bir yandan da kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek istedik. İşletmemize gelen misafirlerimiz hemen yan sandalyelerinde bulunan kitaplara erişerek o kitabı tanıma ve inceleme fırsatı vermiş oluyoruz. Uygulamaya daha yeni başladık ancak işletmemize gelen misafirlerimiz çok memnun olduklarını ifade ettiler. Hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
Müşteri olarak kafede arkadaşıyla vakit geçirmeye gelen Ezgi Çetinkaya (20) ise sosyal mesafe kuralı için alınan bu önlemi çok beğendiklerini dile getirerek, "Kafeler açıldı. Ben de vakit geçirmeyi çok sevdiğim kitap kafeye geldim ve alınan önlem beni çok mutlu ettik. Sosyal mesafeye dikkat ederek sosyalleşmek zorundayız. Biz sohbet ederken sohbetimizi zenginleştiren sosyal mesaj içerikli bu uygulama için çok teşekkürler" dedi. İZMİR Kitaplı ’sosyal mesafe’ önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel, Haber

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