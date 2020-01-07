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İzmir kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdiİZMİR'in Konak ilçesinde, yol kenarında dilenen bir vatandaşa 2 kişinin kendi kıyafetlerini giydirdiği anlar, sosyal medyada takdir topladı.

07.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:31
Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi
İZMİR'in ilçesinde, yol kenarında dilenen bir vatandaşa 2 kişinin kendi kıyafetlerini giydirdiği anlar, sosyal medyada takdir topladı.
Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkek bir şahsı gören 2 kişi durdu. Üzerinde kışlık kıyafet olmadığını gören vatandaşlardan biri, dilenciye kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Bunun üzerine bir kişi kazağını ve montunu çıkardı. Söz konusu iki kişi, kıyafetleri dilenciye kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise, havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların takdirini topladı.
İzmir kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

Çankaya, Konak, Güncel

Kaynak: DHA


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