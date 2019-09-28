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İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

İzmir'de bir kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

28.09.2019 16:09

İzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldığı görüntüler, tepki çekti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, talihsiz kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(21)
ABBATZ:Kimse kusura bakmasın ama Laik düzen kalkmadıkça bu gibi örnekler çoğalıcak. Ülkemizde neden şiddet tecavüz terör olayları arttı işte bu laiklik yüzünden hem laik hem müslüman olunmaz
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ADEM:Görüntüyü okuyamayan gerizekali 5 değil tam 6 kişi beyazlı önce vuruyo yardım ediyormuş gibi yapıyo bunlar baya bi plan yapmışlar anlaşılan
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SSS:O TEKME ATAN ŞİŞKOYA AYNISINI YAPSALAR İŞKEMBESİ PATLAR
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ADALET !:KİM NE EKERSE ONU BİÇER. İYİLİK YAPAN KENDİNE YAPAR GÜN GELİR FAZLASIYLA DÖNER. KÖTÜLÜK YAPAN DA GÜN GELİR HAKKINI ALIR. ALLAH HAKİMDİR.
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ERKEK ANNESİ:ERKEK ŞİDDETİ ! YİNE KADIN CİNAYETİ ! BIKTIK USANDIK ! HEP ERKEKLER Mİ SUÇLU ? BU GÖRÜNTÜDEKİ KIZLARIN EVLENDİKLERİNİ DÜŞÜNÜN ! KOCALARINA NELER YAPARLAR ! BİZ KADINLAR DA KENDİMİZİ GÖZDEN GEÇİRELİM !
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SS:bu laiklerin psikolojisi bozulmuş
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SS RUMUZLU MALA:bunun karsiligi laik olmayanlarinda beyni sulanmis cahiller oldugudur 100 yildir hala ögrenemediniz laik olan devlet yönetiminin adidir seklidir insanlar degil yani insanlar laik degildir olamaz tekrar yazayim din ile devlet islerinin ayrismasina laik yönetim denir burada kast edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir bir daha T. C laik demokratik bir devlet yönetim seklidir
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MEMLEKETİM:Bunlarmi genclik? Reziller, aile yoksunu terbiyesizler.
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SSSS:size evladım var diye güvenen anne babanın. . bu vatana hayırlı evlat olacak diyen milletin. . . kocasına hayırlı eş olacak diyen adamın . . . . . .
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ADINIZI YAZIN:yunan bunlar
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