İZMİR Kızılay görevlisi, salgın nedeniyle yeni doğan bebeğini ve eşini balkondan görüyor

Kızılay görevlisi, salgın nedeniyle yeni doğan bebeğini ve eşini balkondan görüyorİZMİR'de, koronavirüse karşı mücadelede büyük özveriyle çalışan Kızılay görevlilerinden Erhan Yılmaz (34), bu sıkıntılı dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları aralıksız ulaştırırken, yeni doğan bebeğini ise...

04.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:22
Kızılay görevlisi, salgın nedeniyle yeni doğan bebeğini ve eşini balkondan görüyor
İZMİR'de, koronavirüse karşı mücadelede büyük özveriyle çalışan Kızılay görevlilerinden Erhan Yılmaz (34), bu sıkıntılı dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları aralıksız ulaştırırken, yeni doğan bebeğini ise risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Yılmaz, "Her akşam mutlaka gelip balkondan çocuğumla hasret gideriyorum. İnşallah bu kötü günleri atlattıktan sonra ona doyasıya sarılmanın mutluluğuyla hasret gidereceğim" dedi.
Çin'de başlayan ve dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, on binlerce insanın ölümüne yol açtı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu, canla başla koronavirüs ve etkilerinden vatandaşları korumak için amansız bir mücadeleye başladı. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış'ın talimatıyla Kızılay İzmir çalışanları, fedakarlık örneği göstererek, vatandaşlara yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışanlarından Erhan Yılmaz da mücadelede aralıksız çalışıyor. 3 Mart'ta kızı Lina Yılmaz'a kavuşan Erhan Yılmaz, dünyaya gelen bebeği ile yeni doğum yapmış eşi İlknur Yılmaz'ı (27) risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Eşini ve bebeğini babasının evine bırakan Erhan Yılmaz, ailesini mesai bitiminde sadece evin balkonuna çıktıkları zaman görebiliyor.
'HER AKŞAM GELİP, BALKONDAN ÇOCUĞUMLA HASRET GİDERİYORUM'
Kızılay çalışanı Erhan Yılmaz, "Ülkemizi derinden üzen pandemi süreci başlangıcında, İzmir Şube Başkanımız Kerem Baykalmış'ın talimatıyla, yaklaşık 75 gündür Kızılay İzmir Şubesi olarak dağıtımlarımız devam etmektedir. Bu süreçte eşimle aldığımız karar doğrultusunda çocuğumu ve eşimi önlem amaçlı babamın ve annemin evine bıraktım. Biz her gün Kızılay olarak gıda dağıtımı yapıyoruz. Yasak günlerinde ihtiyaç sahiplerine pide ve ekmek dağıtımı yapıyoruz. Kızılay'a gelen gönüllülerimizle beraber saat 22.00'ye kadar sokaklarda dağıtımlarımız devam ediyor. Her akşam mutlaka gelip balkondan çocuğumla hasret gideriyorum. İnşallah bu kötü günleri atlattıktan sonra ona doyasıya sarılmanın mutluluğuyla hasret gidereceğim. Ülkemizin bu virüs belasından en kısa zamanda kurtularak, normal yaşama dönmesini Allah'tan istiyoruz" dedi. İZMİR Kızılay görevlisi, salgın nedeniyle yeni doğan bebeğini ve eşini balkondan görüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kızılay, İzmir, Güncel, Haber

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