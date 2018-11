İzmir Kızını Cinayete Kurban Veren Baba Artık Kadınlara Dokunmasınlar

25 Kasım 2018 Pazar 16:52



25 Kasım 2018 Pazar 16:52

Kadın Meclisleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' dolayısıyla birçok ilde olduğu gibi İzmir 'de de basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan ve 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar" dedi.Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 'nde toplanan Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 50 kadın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı. Kadınlar "Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" pankartı açarken, "Kadına şiddet son bulsun", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kadına dokunma" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisleri sözcüsü Hilal Susuz , şöyle konuştu:"2017 Kasım ayından itibaren 2018 Kasım ayına kadar 435 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sayısının her yıl artmasının kader olmadığını bu cinayetlerin her birinin önlenebilir olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadınları hayattan koparan bu şiddeti engellemek için ilk önce yapılması gerekeni hayata geçirmekle, 6284 sayılı kanunu uygulamakla mümkün. Sıla 'dan komşumuz Ayşe teyzeye tüm kadınlar bu yasadan yararlanacak ve korunacak. Kadınları yaşatmanın rehberi olan İstanbul Sözleşmesi harfiyen uygulandığı takdirde çok büyük ilerleme kaydedilecek. Kadınları güçlendirmek kadına yönelik şiddeti engellemenin en temel yoluyken ve boşanmak isteği için öldürülen yüzlerce kadın varken, nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar."Kadınlara destek vermek için eyleme katılan ve 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen bir çocuk annesi 29 yaşındaki Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar. Yaşanan olaylar sonrası adalet istiyoruz. Adalet yerini bulmayınca daha çok canımız yanıyor" dedi.Açıklamanın ardından eylem olaysız şekilde sona erdi.