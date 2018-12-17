İzmir Klasiği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri, Aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor. Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği, Kent Orkestrası, Minik Balerinler Topluluğu ve Çocuk Korosu ile Dans ve Ritim Topluluğu'nun yıl sonu gösterileri halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.

THM ve TSM konserleri

Kendine has dinleyici kitlesiyle yıllardır büyük beğeni toplayan Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği koroları, bu hafta peşpeşe sahne alacak. Sanat müziği ve halk müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Şef Yavuz Karabulut yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği'nde solistler geçidi yaşanacak. Okan Uslu, Cem Tosun, Ümit Bulut, Derya Derin, Emine Gültekin ve Pınar Bulut'tan oluşan konser 18 Aralık Salı akşamı Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de müzikseverlerin karşısına çıkacak. 20 Aralık Perşembe günü ise yine aynı mekanda, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Şef Yolcu Bilginç yönetimindeki koro, saat 20.00'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Kent Orkestrası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 19 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Hüseyin Çebi şefliğinde Zafer Çebi düzenlemesinde muhteşem bir yıl sonu konseri gerçekleşecek. Evrim Özkaynak, Sedat Yüce, Aydın Uştuk, Teyfik Rodos, Funda Öncü, Cevher Doğan ve Cansu Kırca solist olarak yer alacağı konserde kulakların pası silinecek.

Çocuklar dünya barışı için söyleyecek

8-25 yaş arasındaki çocukların hazırladığı Çocuk Korosu, "Dünya Barışı İçin Yeni Yıl Konseri"ni 22 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Minik balerinler sahnede

23 Aralık Pazar günü minik balerinlerin yıl sonu gösterisi var. 5-7 ve 8-10 yaş gruplarında oluşan iki grup, yıl boyunca aldığı eğitimleri Kültürpark İzmir Sanat'ta sergileyecek.

'Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-14 ve 18-25 yaş grubu aralığındaki çocuk ve gençlerin yıl sonu dans ve ritim topluluğu gösterisini ise 24 Aralık Pazartesi saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahneleyecek. Kareografisini Teoman Dalcı, Hasan Zengin, Okan Öktemve Yunus Keser'in hazırladığı gösteri tüm İzmirlilere açık olacak.

Kaynak: Bültenler