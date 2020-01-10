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İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi

İzmir Konak Meydanı'nda kar sürpriziİzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin yanına, Ovacık Mahallesi'nden kamyonlarla getirdiği karı döktü.

10.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:33
Meydanı'nda kar sürprizi
İzmir'de Belediyesi, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin yanına, Ovacık Mahallesi'nden kamyonlarla getirdiği karı döktü. Görenleri şaşkına çeviren manzaraya, kimse kayıtsız kalamadı. Kimi fotoğraf çektirdi, kimiyse kartopu oynadı. Kar özlemi yaşayan bazı vatandaşlar ise, çuvallara doldurdukları karı, ailesine götürdü. Kemalpaşa Belediyesi, İzmir'in merkezine Konak Meydanı'na kamyonlarla kar getirdi. Saat Kulesi'nin yakınına bırakılan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi, kardan adam yaptı. Kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirliler, gördükleri kar nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya isimli vatandaş da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar da, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.
İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi

Ovacık Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: DHA


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