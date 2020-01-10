Haberler » Güncel » İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi - Haber

İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

İZMİR'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirdi.

10.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:47İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

İZMİR'de Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

Belediyesi'nce, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin yakınına kamyonlarla bırakılan kar, kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirlileri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Semt sakinlerinden Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar ise, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.



Kemalpaşa, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:45  240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı - Haber
15:45  Abdullah Avcı, Antalya'da öğrencilerle buluştu - Haber
15:45  Kayseri 'yan bakma' kavgasında ölen liseli toprağa verildi - Haber
15:45  Ümraniye'de silahlı kavga hareketliliği - Haber
15:40  Vefat eden gazeteciler unutulmadı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:47:31