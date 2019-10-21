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Düğüne giderken Konak Tüneli'nde halay çeken grup trafiği felç etti

İzmir'de, düğüne gitmek için Konak Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak tünel içinde halay çekerek trafiğin durmasına neden oldu. Trafiği felç eden anların görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

21.10.2019 10:12

İzmir'de, düğüne gitmek için konvoy şeklinde Konak Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak tünel içinde halay çekti. Trafiğin durmasına neden olan grubun o anlarını bir vatandaş kameraya çekti. Trafiği felç eden o anların görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ARAÇTAN İNİP HALAY ÇEKMEYE BAŞLADILAR

Konak Tüneli'nden geçen düğün konvoyundaki otomobiller, trafiği umursamadan araçlarını durdurdu. Araçlardan inen bir grup, halay çekmeye başlarken, diğerleri de korna çalarak onlara eşlik etti. Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, eğlencelerini tamamladıktan sonra oradan ayrıldı.

TRAFİĞİ FELÇ EDEN ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Düğüne giden grubun araçlarını durdurup Konak Tüneli'nin içinde halay çektiği anları, bir vatandaş cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Vatandaşın sosyal medyada paylaştığı o anlar, büyük tepki çekti.

Düğüne giderken Konak Tüneli'nde halay çeken grup trafiği felç etti

İzmir, Konak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
ALKAN:bunların arabalarına kepçeyle dalacaksın herbir aracını bir tarafa atacaksın bak bir daha yapıyorlarmı
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ARSLN:işte bunlar vatana millete hayrı olmayan, sadece zararı olan kımıl zararlısı tipler
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BERAT:İNSAN OLMAYI NE ZAMAN BAŞARABİLECEĞİZ ACABA
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OOZN:İzmir''i de doldurdu hayvanlar; bizde ki arap kılıklılar gibi batıdan şikayet eder avrupaya yerleşir düzeni bozar
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