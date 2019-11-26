"İzmir Konfederasyonu daha güçlü adımlarla geliyor"

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen İzmir Konfederasyonu, önümüzdeki günlerde Mardin'de yapacağı toplantıya görev dağılımını gerçekleştirecek. Konfederasyonda Mardinliler Federasyonu adına yer alan Beşir Tunç, önümüzdeki dönemde konfederasyonun İzmir dışına açılacağını duyurdu.

Tunç, hafta sonu gerçekleştirdikleri genel kurulla yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Konfederasyona kayıtlı 25 federasyonumuz var. Bu şekilde gerek mesleki gerek yöresel STK'lerin önemli bir kısmı bünyemizde bulunuyor. Şu anda İzmir'in temsil noktasında en geniş ve büyük STK'siyiz. İzmir nüfusunun yüzde 90'ına hitap eden bir yapımız var" diye konuştu.

MARDİN'DE GÖREV DAĞILIMI

Tunç, önümüzdeki günlerde görev dağılımını da yapacaklarının altını çizerek, "Önümüzdeki günlerde Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Mardin Şubesi'nin açılışı için Mardin'de olacağız. Konfederasyonumuz toplantısını orada gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Konfederasyonunuz ardından yeni dönemde daha emin adımlarla İzmir ve Türkiye'miz için çalışmalarını sürdürecek" sözlerine yer verdi.

İZMİR DIŞINA ÇIKIYORUZ

Tunç, Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Türkiye Temsilcisi Şerafettin Şıvgın'ın da federasyonuyla birlikte İZKON'da yer aldığını kaydederek, "Konfederasyonumuzun adında İzmir var; ama artık şehrimizin dışına açılacağız. Bu süreçte bir isim değişikliğini gündeme getirip il dışında temsilcilikler açabiliriz" bilgisini verdi.

İZKON'un sosyal, kültürel ve ekonomi alanında projelerle kente katkı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Tunç, görev dağılımından sonra kamuoyuna projeler duyuracaklarını belirtti.