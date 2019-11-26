Haberler » Güncel » 'İzmir Konfederasyonu daha güçlü adımlarla geliyor' - Haber

"İzmir Konfederasyonu daha güçlü adımlarla geliyor"

İzmir Konfederasyonu'nda (İZKON) Mardinliler Federasyonu'nu temsil eden Beşir Tunç, "İzmir Konfederasyonu daha güçlü adımlarla geliyor" dedi.

26.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:03

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen Konfederasyonu, önümüzdeki günlerde 'de yapacağı toplantıya görev dağılımını gerçekleştirecek. Konfederasyonda Mardinliler Federasyonu adına yer alan Beşir Tunç, önümüzdeki dönemde konfederasyonun İzmir dışına açılacağını duyurdu.

Tunç, hafta sonu gerçekleştirdikleri genel kurulla yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Konfederasyona kayıtlı 25 federasyonumuz var. Bu şekilde gerek mesleki gerek yöresel STK'lerin önemli bir kısmı bünyemizde bulunuyor. Şu anda İzmir'in temsil noktasında en geniş ve büyük STK'siyiz. İzmir nüfusunun yüzde 90'ına hitap eden bir yapımız var" diye konuştu.

MARDİN'DE GÖREV DAĞILIMI

Tunç, önümüzdeki günlerde görev dağılımını da yapacaklarının altını çizerek, "Önümüzdeki günlerde Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Mardin Şubesi'nin açılışı için Mardin'de olacağız. Konfederasyonumuz toplantısını orada gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Konfederasyonunuz ardından yeni dönemde daha emin adımlarla İzmir ve 'miz için çalışmalarını sürdürecek" sözlerine yer verdi.

İZMİR DIŞINA ÇIKIYORUZ

Tunç, Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Türkiye Temsilcisi Şerafettin Şıvgın'ın da federasyonuyla birlikte İZKON'da yer aldığını kaydederek, "Konfederasyonumuzun adında İzmir var; ama artık şehrimizin dışına açılacağız. Bu süreçte bir isim değişikliğini gündeme getirip il dışında temsilcilikler açabiliriz" bilgisini verdi.

İZKON'un sosyal, kültürel ve alanında projelerle kente katkı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Tunç, görev dağılımından sonra kamuoyuna projeler duyuracaklarını belirtti.


Türkiye, Mardin, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Anadolu'da ilk açık ders Malatya'da yapıldı
17:12 Pervari'de, PKK'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi
17:12 Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
17:12 Suudi Arabistan'ta gözaltında tutulan Ürdünlülerin ailelerinden oturma eylemi
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 17:13:37