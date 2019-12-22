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İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü

Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi 1 ölüİzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü TIR iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu.

22.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:18
Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi 1 ölü
'in ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü TIR iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Seyfettin Özü'nün(44) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Özü idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, liman istikametinden demir çelik fabrikası yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kaza sonucu TIR'da sıkışan sürücü Özü'yü çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyfettin Özü sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Seyfettin Özü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü

Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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