İzmir Köpeğe İsyan Ettiren İşkence

Köpeğe isyan ettiren işkence
KÖPEĞİ OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE SÜRÜKLEDİLER İzmir
'in Bergama
ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu korkunç işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medyadan paylaştı. Aracın plakasını da veren vatandaşlar, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.
Bergama ilçesi Kozak Yaylası
yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen TIR'ın sürücüsü de görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, aracın plakasını da veren vatandaşlar, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Görüntü Dömkümü
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Köpeğin araç arkasından çekildiği sıradaki görüntüsü.
Haber Taylan YILDIRIM-Kamera İZMİR (DHA
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(Tür: Yurt)
Bergama, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA