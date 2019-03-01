İzmir Köpeğini Otomobile Bağlayıp Kilometrelerce Koşturan Sürücü Hakkında İşlem Yapıldı

Köpeğini otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturan sürücü hakkında işlem yapıldı İzmir
'in Menderes
ilçesinde, sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp evi ile tarlası arasında kilometrelerce koşturan, bitkin düşen hayvanı yerde sürükleyen K.Ş. hakkında, arkadan gelen araçtaki vatandaşların bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşmasının ardından jandarma tarafından işlem yapıldı. Hazırlanan evraklar, idari para cezası kesilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. K.Ş.'ye 625 TL'ye kadar para cezası verilebileceği belirtildi.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası
Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda K.Ş., sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp evi ile tarlası arasında kilometrelerce koşturdu, bitkin düşen hayvan zaman zaman yerde sürüklendi. Arkadan gelen araçtakiler bu anlara tanıklık edip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Otomobile bağlı olan köpeğin bu zor anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüyü paylaşanlar, bu yapılanan cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.
Görüntülerin sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayılması üzerine durumdan haberdar olan Menderes İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Görüntülerdeki aracın plakasından köpeğin sahibi olan K.Ş.'ye ulaştı. Köpeğini evinden tarlasına götürmek isteyen K.Ş.'nin, otomobilinin koltuklarının kirlenmemesi için onu araca bağladığı öğrenildi. Bu arada yaşanan olayla ilgili jandarma adli soruşturma başlatmak için savcılıkla bağlantıya geçti. Ancak savcılık olayın adli değil idari suç kapsamında bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine K.Ş. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan hazırlanan tutanak ve evraklar, gerekli idari para cezasının verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Müdürlüğünün gerekli incelemeden sonra 625 TL'ye kadar para cezası verebileceği ifade edildi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA