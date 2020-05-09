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İZMİR Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca yakalandı

Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca yakalandıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşan M.O.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

09.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:25
Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca yakalandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşan M.O.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntülerini paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, köpeğe eziyet eden kişinin M.O.T olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınla M.O.T. gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki eziyet ettiği köpek ile diğer 7 köpek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerlerinin kontrolü sonrasında Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İZMİR Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Haber

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