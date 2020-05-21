İZMİR Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildi

Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildiİZMİR'de, Alsancak ve Karşıyaka sahil şeritlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, çimlerin üzerine çekilen 2 metre genişliğindeki çemberlerin içine oturacak.

İZMİR Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildi
21.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:29
Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildi
İZMİR'de, Alsancak ve Karşıyaka sahil şeritlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, çimlerin üzerine çekilen 2 metre genişliğindeki çemberlerin içine oturacak. Çemberlerin dışına oturan vatandaşlar ise zabıta tarafından uyarılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat parolası kapsamında, birçok iş kolu gerekli önlemleri alarak yeniden faaliyete geçerken, bir yandan da sosyal hayatın kontrolü için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Karşıyaka'daki sahil şeritlerine 2 metre genişliğinde beyaz renkle çemberler çekti. Çimlerde oturmak isteyen vatandaşlar, çekilen bu çemberlerin içine oturacak. Çember dışına oturmak ise yasak olacak. Çemberlerin içinde de, sosyal mesafe kuralarına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ise, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem uygulanacak.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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