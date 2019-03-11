İzmir Körfez'deki Yüzey Çöpleri Azaldı

Kaynak: DHA

Körfez'deki yüzey çöpleri azaldıİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'de gerçekleştirdiği yüzey temizlik çalışmalarında 2015 yılında 2 bin 250 ton olan toplanan çöp miktarı, 2016 yılında 1638 tona, 2017 yılında 1199 tona, 2018 yılında ise 641 tona geriledi. Bu düşüşte, Büyükşehir Belediyesi'nin derelerde gerçekleştiği temizlik çalışmalarıyla birlikte İzmirliler'in duyarlılığı da etkili oldu.Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'ndeki yüzeysel atıkları haftanın 7 günü, 2 deniz süpürgesi, bir adet tekne ve kara çöp toplama ekipleri ile temizliyor. Her yıl Körfez'den çıkan çöp miktarını raporlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın son verileri sevindirdi. Bir zamanlar çöp kovası gibi kullanılan İzmir Körfezi'nden toplanan çöp miktarı, son dört yılda büyük oranda düştü. 2015 yılında Körfez'den toplanan yüzer çöp miktarı 2 bin 250 ton iken, 2018 yılında bu rakam 641 tona düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu düşüşte Körfez çıkışlarına konulan bariyerler, derelerde yürütülen temizlik çalışmaları ve İzmirliler'in Körfez'i temiz tutma çabası olduğunu söyledi. 2015 yılında Körfez'den 2 bin 250 ton çöp toplanırken, 2016 yılında 1638 ton, 2017 yılında 1199 ton, 2018 yılında ise 641 ton çöp toplandı.KÖRFEZ'İN TEMİZLİK FİLOSUİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mavi Körfez' filosu, her gün rutin olarak körfez temizliği yapıyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış deniz süpürgesi gemileriyle körfez yüzeyini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çok sığ alanlarda ve kıyıda bu işi 'Çevre 1' çöp toplama teknesi, karadan ise el kepçeleri yardımı kara çöp toplama ekibi ile yürütüyor. Toplanan yüzer katı atıklar, çöp kamyonuna konveyör bant sistemi ile el değmeden transfer ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez temizleme filosunda 3 su ürünleri mühendisi, 1 kimya mühendisi, 1 kimya teknikeri, 2 kaptan, 3 çarkçıbaşı, 4 usta gemici, 2 şoför, ve 16 kara çöp toplama personeli görev yapıyor.