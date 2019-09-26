İzmir Körfezi'nde festival havası esiyor

Bu yıl üçüncü kez sahne alan festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, denizdeki heyecanı doruk noktasına çıkaracak. Karşıyaka Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek yelken yarışları ve Pasaport'ta izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak kano ve kürek yarışlarıyla da İzmir Körfezi ısınacak. Denizdeki rekabet kıyıda ise konserler ve çeşitli etkinliklerle süslenecek.

Başkan Soyer de yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier'in destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı'na ilgi her geçen yıl artıyor. İzmir Arkas Körfez Yarışı'na ilk sene 40'ın üzerinde tekne ve 400'e yakın yarışçı katılırken geçen yıl tekne sayısı 50'ye çıkmıştı. Bu yıl da yarışa 50'ye yakın teknenin katılması bekleniyor. Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bizzat katılacak ve takımın bir parçası olarak rakipleriyle yarışacak.

İzmir Körfezi'nde her noktasından yarış izlenebilecek

Onlarca yatın üçgen ve sosis rotalarda kıyasıya mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gündoğdu'da kurulacak Hilltown Seyir Terası'nda izlenebileceği gibi Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi'nden Konak Pier ve Konak Vapur İskelesi'ne kadar olan bölgede ve Alaybey'den Bostanlı Vapur İskelesi'ne uzanan sahil boyunca izlenebilecek. Özellikle Göztepe'den yelkenleri tam açılmış yatların görüntüsü izleyenlere unutulmaz fotoğraf kareleri verecek. İzmirliler hafta sonu boyunca sahillere akın ederek bu güzel manzaranın keyfini çıkarırken, #İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez'in renkli fotoğrafların ı sosyal medyada paylaşarak İzmir'in festivalini dünyaya duyuracak.

Kupa yeni sahibini arıyor

Geçen yılın birincisi Arkas-M.A.T. Saling Team, 27 Eylül akşamı Kültürpark'ta düzenlenecek açılış töreninde müzesinde bir yıl boyunca sakladığı kupayı yarış komitesine teslim edecek. Yarışın 2019 yılı galibi ise iki gün boyunca keyifli ancak zorlu bir yarışın ardından 29 Eylül Pazar günü belli olacak. Yarışın yeni galibi kupasını Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas'ın ellerinden alacak. Festival aynı akşam düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak.