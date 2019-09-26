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İzmir Körfezi'nde festival heyecanı

İzmir'de hafta sonu düzenlenecek Körfez Festivali kapsamında ana etkinlik olan İzmir Arkas Körfez Yarışı'na yaklaşık 50 tekne katılacak.

26.09.2019 13:34İzmir Körfezi'nde festival heyecanı
İzmir'de hafta sonu düzenlenecek Körfez Festivali kapsamında ana etkinlik olan İzmir Arkas Körfez Yarışı'na yaklaşık 50 tekne katılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek festival kapsamında yelken, kano ve kürek yarışlarının yanı sıra konserlerin organize edildiği belirtildi.
Açıklamada festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı'na 50'ye yakın teknenin katılacağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yarışmacı olarak mücadele edeceği kaydedildi.
Öte yandan geçen yılın birincisi Arkas-M.A.T. Sailing takımının Kültürpark'ta düzenlenecek açılış töreninde müzesinde bir yıl boyunca sakladığı kupayı yarış komitesine teslim edeceği, cumartesi günü başlayacak yarışın kazananının 29 Eylül Pazar günü belli olacağı bildirildi.

Körfez, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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