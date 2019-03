"İzmir Körfezi'ne atık su bırakmayacağız"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ne atık su bırakılmasını önleyecek projeyi bu yıldan itibaren başlatacaklarını söyledi.Bakan Kurum, İzmir Valiliğinde basına kapalı düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente yönelik projelerini anlattı.İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve yetkililerin katıldığı toplantıda, İzmir'in geleceğine ilişkin proje kararları aldıklarını aktaran Bakan Kurum, bunları sahada uygulamaya geçireceklerini söyledi.Nihat Zeybekci'nin de kent için çok önemli projeleri bulunduğunu, bu projeleri desteklediklerini vurgulayan Kurum, öncelikle tüm kentlerde olduğu gibi İzmir'de ne kadar riskli alan, bina varsa tespit edileceğini ifade etti."Kentsel dönüşüm elzem"Tüm kentlerde tespit sürecinin hızla işlediğine değinen Kurum, "İzmir'de imar barışı kapsamında 793 bin başvuru oldu. İzmir genelinde 1 milyon konut olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70-80'inin de imar barışına başvurduğunu görüyoruz." bilgisini paylaştı.Kurum, Türkiye genelinde imar barışına başvurma oranının yüzde 12, İzmir'de ise yüzde 19 seviyesinde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"İzmir'de kentsel dönüşüm elzem, yadsınamaz, siyasi karşılığı da yok. Bir deprem kuşağında yaşıyoruz. Bugüne kadar 82 bin can kaybettik, artık can kaybetmek istemiyoruz. Başka ocağa ateş düşsün istemiyoruz, başka anamız ağlasın istemiyoruz. İzmir'de de bu dönüşümü biz yapacağız. Sayın Zeybekci'nin çok önemli projeleri var. 3 tane uydu kent oluşturuyor. Şehrin büyümesini kontrol altına almak için projeleri var. Bu projeler İzmir için çok önemli. Çünkü uydu kentler, şehrin içindeki nüfusu azaltacaktır.""4-5 katı geçmeyen projelerle yerinde dönüşüm"Yerinde dönüşümün çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, "Fransız balkonlarımızın, cumbalarımızın olduğu, az katlı, 4-5 katı geçmeyen projelerle dönüşüm yapmak istiyoruz. Bu projelerle dönüşümü yapacağız. Vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız." diye konuştu.Kurum, Türkiye'nin 67 ilinde 50 bin sosyal konut projesinin başladığını da belirterek, "Başvurularımız başlıyor. İzmir çok önemli değerimiz. İzmir'de 2 bin 584 sosyal konutun yapımına bugün itibarıyla başlamış olacağız. İki artı bir konutların ödemesi 583 lira, üç artı bir konutlarımızın taksit tutarı bin 178 liradan başlıyor ve 240 aya kadar vade var. Bu İzmir'de kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek." diye konuştu.Kentsel dönüşüm ve sosyal konut uygulamaları ile dönüşümü sürdüreceklerine işaret eden Kurum, çevre çalışmalarına da büyük önem verdiklerini vurguladı."İzmir Körfezi'ne atık su bırakmayacağız"İzmir'de çok yağmur yağdığı zaman atık su sisteminin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Kurum, "İzmir'de 2023'e geldiğimizde yüzde 100 nüfusa hizmet edecek şekilde, atık su arıtma hizmeti vermek istiyoruz. Buna ilişkin İzmir Körfezi'nin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisi yapılması önemli. İzmir Körfezi'ne atık su bırakmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. 2019'da başlamak üzere İzmir'in çevresini, doğasını koruyacak projeyi hayata geçireceğiz." dedi.Kurum, kentteki vahşi çöp depolamasına son vereceklerini, kişi başına düşen 1,6 metrekare yeşil alanı da 10 kat artıracaklarını söyledi.Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde kayaların düşmesiyle meydana gelen can ve mal güvenliği tehdidini ise gerçekleştirecekleri projelerle engelleyeceklerini aktaran Murat Kurum, "21. yüzyılda artık bu görüntüleri istemiyoruz." ifadesini kullandı.