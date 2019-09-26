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İzmir Körfezinde festival rüzgarı esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İzmir Körfez Festivalinde, yelken yarışlarının yanı sıra; konser, gösteri ve birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

26.09.2019 18:03İzmir Körfezinde festival rüzgarı esecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İzmir Körfez Festivalinde, yelken yarışlarının yanı sıra; konser, gösteri ve birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İzmir Körfez Festivalinin ana etkinliği İzmir Arkas Körfez Yarışı olacak. Karşıyaka Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan yelken yarışlarının yanı sıra kano ve kürek yarışlarıyla da festivalde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Öte yandan, programlar kapsamında konserler ve çeşitli etkinliklerde düzenlenecek.

Soyer'de yarışacak

Körfez yarışına ilginin yoğun olması beklenirken, bu yıl 50'ye yakın teknenin yarışlara katılması bekleniyor. Yarışlara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılarak takımın bir parçası olarak rakipleriyle ter dökecek.

Onlarca yatın üçgen ve sosis rotalarda kıyasıya mücadele edeceği yarışla vatandaşlar, Gündoğdu'da kurulacak Hilltown Seyir Terasında izlenebilecek. #İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez'in renkli fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılarak festivalin dünyaya duyurulması bekleniyor.

Öte yandan, geçen yılın birincisi Arkas-M.A.T. Saling Team, 27 Eylül akşamı Kültürpark'ta düzenlenecek açılış töreninde müzesinde bir yıl boyunca sakladığı kupayı yarış komitesine teslim edecek. Yarışın 2019 yılı galibi ise iki gün boyunca keyifli; ancak zorlu bir yarışın ardından 29 Eylül Pazar günü belli olacak. Yarışın yeni galibi, kupasını Havagazı Fabrikası'nda Soyer ve Bernard Arkas'ın ellerinden alacak. Festival aynı akşam düzenlenecek kapanış töreniyle sonlanacak. - İZMİR

Körfez, Eylül, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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