Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İZMİR Korona günlerinde balkonlar tarım alanı oldu

Korona günlerinde balkonlar tarım alanı olduKORONAVİRÜS nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, balkonları ile teraslarında sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

26.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:18
Korona günlerinde balkonlar tarım alanı oldu
KORONAVİRÜS nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, balkonları ile teraslarında sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan vatandaşlar, balkonlarda ya da teraslarda, patlıcan, biber, domates,salatalık, maydanoz, soğan, sarımsak, çilek yetiştiriyor. Vatandaşlar, böylelikle hem organik ürün yetiştiriyor hem de pandemi günlerinde moral buluyor.
'HERKESE TAVSİYE EDERİM'
Elinde olan çekmeceleri atmak yerine değerlendirmeyi tercih ettiğini söyleyen Emel Yavaş (45) balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben evde tarım yapmak için terası değerlendiriyorum. Koronavirüs nedeniyle evimizdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Hem evde olduğumuz günleri değerlendirmek hem de sık yediğimiz ürünleri organik olarak tüketmek için böyle bir karar aldık. Bahçeme biber, domatesin yanı sıra çilek ektim. Kaliteli vakit geçirmenin yanı sıra ev halkı da tabiatla buluştu. Virüsü sevgimizle yeneceğimize inanıyorum. Evinde tarım üretimi yapmaya uygun olan herkese tavsiye ederim" dedi.
'ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'
Fatma Ejder (58) de balkonunda oluşturduğu alana domates, biber, patlıcan ve patates, soğan ve bamya ektiğini söyleyerek, "Koronavirüs var. 'Evde kal' çağrılarına uyuyoruz. Hem hobi olsun hem de organik ve gıda güvenliğimden emin olduğum ürünleri tüketmek istedim. Bu nedenle balkonumu değerlendirmeye karar verdim. Başlarda evde olduğum için sıkılıyordum ancak fide ekmeye başladığımdan beri, oluşturduğum küçük bahçeyle vakit geçiriyorum. Psikolojik olarak da daha iyi hissetmemi sağladı. Bahçeme ekim yapmadan önce gübreleme de yaptım. Bitkileri beslediği için yumurta kabuklarını atmıyorum, toprağa gömüyorum. Şu an ekim zamanı, birkaç ay içinde sebze ve meyve fideleri ürün vermeye başlar" ifadelerini kullandı. İZMİR Korona günlerinde balkonlar tarım alanı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Samsun’da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Haberler
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
CHP’li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı’yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti Haberler
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti
Haberler››Güncel››İZMİR Korona günlerinde balkonlar tarım alanı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:43: İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto devam ediyor - Haber 10:42: Kocaeli'de evden çıkamayan çocuğa zabıtadan doğum günü sürprizi - Haber 10:41: Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor - Haber 10:40: Covid -19'a karşı "kuzu eti" önerisi - Haber 10:39: SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE YASAKLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ - Haber 10:37: Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim - Haber 23:51: Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı - Haberler 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber