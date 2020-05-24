İZMİR KORONAVİRÜS, BAYRAM HARÇLIĞI GELENEĞİNİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı da evde geçirecek bazı çocuklara, İzmir ve Ankara'da drone operatörlerince sürpriz yapıldı.

24.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:58
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı da evde geçirecek bazı çocuklara, İzmir ve Ankara'da drone operatörlerince sürpriz yapıldı. Drone ile evlerine ulaştırılan harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Çin'de başlayarak Türkiye dahil dünyayı etkileyen koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklarda, kısıtlama nedeniyle yine evde zaman geçiriyor. İzmir ve Ankara'da bulunan drone operatörleri, bu bayram çocuklara güzel bir sürpriz yaptı. Bayram harçlığı geleneğini, sosyal mesafe kuralına uyup, çocukları da sokağa çıkarmadan teknolojiden yararlanarak gökyüzünden drone ile ulaştırdı. Bayram harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Türkiye drone şampiyonlarından Berat Özdemir, İzmir'de arkadaşı Levent Ali Dikim'in 11 yaşındaki kızı Eslem Bilge Dikim, 7 yaşındaki oğlu Salih Emin Dikim ve 1.5 yaşındaki Dua Hanzade Dikim'e drone'a yerleştirdiği zarftaki harçlıklarını gökyüzünden ulaştırdı. Özdemir ayrıca, harçlıkları verdiği çocuklar için yarış drone ile performans sergileyip seyir sevki yaratan görsellik sundu.
Türkiye drone şampiyonlarından Berat Özdemir, "Geleneklerimiz malum. Bayramda küçükler el öper şeker ve harçlık toplar. Benim de aklıma böyle bir çözüm geldi. Malum çocuklarımız bu yasak dönemde sokağa çıkamıyor. Onlar çıkamıyorsa biz onlara gedelim dedim. Zarfa koyduğumuz parayı onlara gönderdim. Görüntülerde çok mutlu oldukları gözüküyordu" dedi. Yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş ise, "Bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında kutladığımız bayramda evde kalan çocuklarımız telefonla bizi arayarak bayramımızı kutladılar. Bizde onları sevindirmek için drone ile harçlıklarını gönderdik" dedi.
TERASTA BAYRAM HARÇLIĞI
İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş ise Ankara'da yaşadığı sitedeki apartmanların terasına çıkan arkadaşlarının çocuklarına aynı yöntemle drone ile harçlıklarını verdi. Çocuklar, bu bayramda da bir şekilde yöntemle harçlıklarını alabilmenin mutluluğunu yaşadı.
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İZMİR KORONAVİRÜS, BAYRAM HARÇLIĞI GELENEĞİNİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, İzmir, Güncel, Haber

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