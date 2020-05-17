İZMİR Koronavirüs ev tercihlerini değiştirdi

Koronavirüs ev tercihlerini değiştirdiKORONAVİRÜS salgını sonrası kalabalıklar içine girmekten çekinen bazı İzmirliler, hem keyifli zaman geçirmek hem de izole bir hayat sürmek için bahçeli müstakil ev ve villalara yöneldi.

17.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:46
Koronavirüs ev tercihlerini değiştirdi
KORONAVİRÜS salgını sonrası kalabalıklar içine girmekten çekinen bazı İzmirliler, hem keyifli zaman geçirmek hem de izole bir hayat sürmek için bahçeli müstakil ev ve villalara yöneldi. İnşaat firması sahibi Akif Eski, pandemi döneminde bu tür mülklerin satışının arttığını belirterek, "Anne ve baba olarak aileler 40 gün evde vakit geçirebiliyor. Ama çocuğu evde tutmanız çok zor. Bunu görüyor aileler. Varını yoğunu satıp, bahçeli ev alan vatandaşlarımız var" dedi.
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, insanların yaşam şeklini etkiledi. Virüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar, maske ve siperlik gibi çeşitli yöntemlerle önlem aldı. Birçok vatandaş ise, salgın sonrası evine kapandı. Ancak dört duvar arasında sıkılan özellikle çocuklu aileler, hem izole bir yaşama devam edebilmek hem de açık havada özgürce zaman geçirmek için müstakil bahçeli evler ile villalara yöneldi. Bu konutlarda satış ve kiralamaların salgın sonrası, yüzde 70'i bulan bir oranda arttığı belirtildi.
ÖZELLİKLE ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ
İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından birinin sahibi, evli ve 1 çocuk babası Akif Eski (34), "İnsanlar bahçeli ev talep etmeye başladı evde sıkıldılar. 'Bahçem olsun başka bir şey istemiyorum' diyorlar. Kapalı alan vatandaşları sıkmış durumda, İstanbul'dan Ankara başta olmak üzere tüm ülkeden İzmir'e talep var" dedi. Yaşadığı sıra dışı bir satıştan bahseden Eski, İstanbul'da yaşayan bir müşterisinin internetten ilanı görüp kendisine ulaştığını belirtti. Ardından cep telefonuyla canlı yayın yaparak evi köşe bucak gösterdiğini kaydeden Eski, evi beğenen müşterisine satışı gerçekleştirdiğini söyledi. Bahçeli evlere en çok çocuklu ailelerin ilgi gösterdiğini ifade eden Akif Eski, "Anne ve baba olarak aileler 40 gün evde vakit geçirebiliyor. Ama çocuğu evde tutmanız çok zor. Bunu görüyor aileler. Varını yoğunu satıp, bahçeli ev alan vatandaşlarımız var" diye konuştu.
BAHÇELİ EV SATIN ALDI, PANDEMİ DÖNEMİNDE FAYDASINI YAŞADI
Koronavirüs salgınından önce Seferihisar'da bahçeli villasını satın alan emekli albay, evli ve 2 çocuk babası Önder Karabey (53), "Taşındığımda arkadaşlarım, il merkezinden çok uzaklaştığım için yadırgamıştı. Çocuklarım üniversiteye gidiyorlar. Uzak mesafe diye çok sıkıntı yaşadılar. Ama bu koronavirüs döneminde bizler, çok rahat bir dönem geçirdik. Bahçemizde oyalandık. İnsanlardan, otomobil yoğunluğundan uzak. Ben artık insanların şehir dışlarına taşınacağını, bununla ilgili çok güzel 'köy kentler' yapılacağını düşünüyorum" dedi.
SATIŞLAR YÜZDE 70 ARTTI
Gayrimenkul Danışmanı evli ve 2 kız çocuk babası Halil Baki (47), "Geçen yılın sona depremlerle başlayan yüksek katlı şehir hayatından başlayan kaçış, pandemi sebebiyle mart ayından itibaren daha müstakil geniş bahçeli izole bir hayat yaşayabileceklerini düşündükleri yapılara yöneldi. Hobi bahçelerinden başlayan, müstakil villalara ve malikane tarzı kişinin bütçesine göre değişen yapılar tercih edilmeye başlandı. Şu anda gelen taleplerin hepsi bu yönde. Gelen taleplerde yüzde 70 oranında bir artış mevcut. 300 bin liradan başlayıp 20 milyona kadar seçenekler bulunuyor" diye konuştu.
Bahçeli ev arayışında olan evli ve 2 çocuk babası Erkan Şen (40), "Apartmanda yaşıyoruz. Sosyal izolasyon döneminde özellikle çocuklarımızın biraz daha rahat edebilecekleri, açık havada zaman geçirebilecekleri bir seçenek için bahçeli evlere bakıyoruz. Bütçemize göre de bize seçenekler sunuldu, bakıyoruz" dedi.
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Pandemi dönemini yaşıyoruz. İnsanlar sıkılıyor. Özellikle hafta sonlarını evde geçirmek istemiyor. Şu anda en çok talep kiralık dairelerden çıkıp, villa tipi dairelere geçmek. Kiraya geçen var, mülk satın alan var. Bu tip yerlere daha çok talep geldi" şeklinde konuştu. İZMİR Koronavirüs ev tercihlerini değiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Anne, Güncel, Haber

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