İZMİR Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor

Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyorİZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan, 35 yaşındaki spor eğitmeni Senem Sabah, pandemi nedeniyle evde olduğu süreçte gazete kağıdından çeşitli süs eşyalarından heykele kadar bir çok eser ortaya çıkarıyor.

28.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:54
Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor
İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan, 35 yaşındaki spor eğitmeni Senem Sabah, pandemi nedeniyle evde olduğu süreçte gazete kağıdından çeşitli süs eşyalarından heykele kadar bir çok eser ortaya çıkarıyor. Sabah, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de çok farklı ve özel tasarımlar yapıyor.
Koronavirüs sürecinde evde olmayı fırsata çevirdiğini dile getiren Senem Sabah, evdeki gazeteleri değerlendirerek tasarladığı objeleri internet üzerinden satışa çıkardı. Değişik objeler, duvar süsleri, sepetler, şamdan ve Afrikalı kadın heykellerine kadar yaptığı çok sayıda eser büyük bir ilgi gördü. Özellikle bu dönemde geri dönüşüm konusunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Sabah, "Koronavirüs nedeniyle evde kalmaya devam ediyoruz. Spor eğitmeni olarak çalıştığım salon, pandemi nedeniyle bir süre önce kapandı. Ben de hem gelir elde etmek hem de evde vakit geçirmek amacıyla gazete kağıtlarını değerlendirerek böyle bir çalışma yapmak istedim. Daha sonra çevremdeki arkadaşlarımın olumlu geri dönüşleri oldu, çalışmalarım beğenildi ben de sosyal medya hesabımdan satışa sundum" dedi.
'GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM'
Tasarımlarının tamamını geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlandığını belirten Sabah, "Koronavirüs bu sanatı uygulamam için bir fırsat oldu. Atık gazetelerden yapılan çeşitli objeler ilgimi çok çekmişti. Evdeyken gazete kağıtlarını biriktirmeye başladım. Bir tutkal ve gazete kağıdı sayfalarıyla yaptığım objeler boyanınca gözüme çok güzel göründü. İlk denemede yaptığım eserin komik olduğunu söyleyebilirim ancak daha sonra yaptıkça kendimi geliştirmeye başladım. Bu çalışmalarımı görüp kendi yapmak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Aslında yapması zor değil ancak gerçekten vakit ayırmak gerekiyor. El emeği olduğu gibi farklı geldiği için de ilgi gördü. Fiyatlarını da oldukça uygun tutuyorum. Özel günler için de farklı objeler çalışıyorum. Bu da çok ilgi görüyor. Anneler Günü için hazırladığım setten çok sayıda sattım. Görüntüdeki güzelliğin yanında sağlamlığı ve silinebilir özellikleriyle de çok beğenildi. Şu an çalıştığım spor salonu kapalı olduğu için geçimimi evde yaptığım bu objelerle sağlıyorum. Ekonomime özellikle bu dönemde güzel bir katkısı oldu." İZMİR Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konak, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Eski dövüşçü Sam Stout’un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Haberler››Güncel››İZMİR Koronavirüs günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde - Haber 10:49: Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor - Haber 10:49: Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu geçti - Haber 10:49: Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor - Haber 10:49: Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı - Haber 09:47: Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı - Haberler 09:10: Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti - Haber 08:50: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak - Haber 20:50: Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı - Magazin